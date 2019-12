🎥 LA Lakers weet weer wat verliezen is in NBA

Zondagavond verloor Los Angeles Lakers voor het eerst weer sinds tien wedstrijden. LeBron James en de zijnen kwamen te kort tegen Dallas Mavericks, waar de 20-jarige Luka Doncic opnieuw uitblonk.

27 punten was het totale aantal dat de Sloveen op zijn conto zette zondagavond in Los Angeles. Dat was evenveel als Anthony Davis en twee meer dan LeBron James. De Lakers konden net 100 punten scoren, terwijl de Texaanse club er veertien meer maakte.

Voor het eerst sinds het begin van dit seizoen verliest LA met zoveel punten. Ondanks de nederlaag staat Los Angeles toch nog bovenaan de rangschikking van de Western Conference met zeventien overwinningen en drie nederlagen.

Verder ging die andere club uit LA, LA Clippers, de overwinning halen in Washington (125-150). Golden State Warriors blijft op de dool en verloor opnieuw, nu met 96-100 van Orlando. Kampioen Toronto haalde stevig uit met 130-110 tegen Utah Jazz.