Milwaukee Bucks winnen voor een twaalfde keer op een rij, Golden State opnieuw kansloos onderuit

Maandag kwamen er opnieuw heel wat NBA-teams in actie. Giannis Antetokounmpo speelde met zijn Milwaukee Bucks thuis tegen de New York Knicks. Golden State hoopte om bij Atlanta -dat al 10 wedstrijden op een rij niet meer kon winnen- nog eens een zege te pakken.

Miserie bij de Warriors

Wat een dramatisch seizoen voor de Golden State Warriors. Afgelopen zomer besloot een zwaar geblesseerde Kevin Durant om te vertrekken naar de Brooklyn Nets en enkele maanden later brak sterspeler Stephen Curry zijn hand. Klay Thompson en Draymond Green liggen ook in de lappenmand.

Tegen Atlanta speelden de Warriors opnieuw een hele povere wedstrijd. In het eerste quarter hadden de bezoekers nog wel een kleine voorsprong van 3 punten, maar nadien nam Atlanta helemaal over. Eric Paschall deed bij Golden State met 24 punten wel nog zijn uiterste best, maar er zat niks in. 104-79 was de pijnlijke eindstand.

Bucks op cruise control

De Milwaukee Bucks namen het thuis op tegen de New York Knicks en niemand twijfelde aan een nieuwe zege. De Bucks wonnen al hun afzonderlijke quarters, goed voor een 132-88 eindstand. Giannis Antetokounmpo maakte opnieuw indruk met 29 punten. De Bucks zijn nu al twaalf wedstrijd op een rij ongeslagen.

Andere uitslagen:

Charlotte Hornets-Phoenix Suns 104-109

Philadelphia 76ers-Utah Jazz 103-94

Memphis Grizzlies-Indiana Pacers 104-117

Sacramento Kings-Chicago Bulls 106-113