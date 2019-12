🎥 James Harden gaat Kobe Bryant achterna, maar verliest thriller met Houston Rockets

De Houston Rockets hebben afgelopen nacht na een thriller veroren van San Antonio Spurs. Het werd 133-135.

Aan James Harden zal de nederlaag niet gelegen hebben. Na zijn zestig punten in de vorige wedstrijd, zorgde hij opnieuw voor vijftig punten.

Hij is nog maar de derde speler in de geschiedenis van de NBA die in twee achtereenvolgende wedstrijden minstens zestig en vijftig punten pakte. Enkel Kobe Bryant en Wilt Chamberlain deden hem dat voor.

James Harden joins Kobe Bryant and Wilt Chamberlain as the only players in @NBAHistory to follow a 60-point game with a 50-point performance. pic.twitter.com/zuvZvL1a0A — NBA.com/Stats (@nbastats) December 4, 2019