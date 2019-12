🎥 Oostende leeft nog in Champions League na formidabele comeback

Oostende heeft een prima zaak gedaan in de Champions League basketbal. BCO won na een thriller van Torun.

Oostende stond op een bepaald moment dertien punten in het krijt en kwam in de tweede verlenging nog 100-103 achter, maar haalde alsnog met 105-103.

Voor de Kustploeg is het de derde overwinning in groep A. Braian Angola was de grote man bij de Belgen met 33 Punten.