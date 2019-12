Antwerp Giants staan voor (voor)laatste kans in Champions League

Het is van moetes vanavond voor Antwerp Giants in de Champions League. De Antwerpenaren trekken naar Israël waar het grote favoriet Hapoel Jerusalem partij zal geven.

Antwerp Giants staat vanavond voor een lastige klip in de Champions League in het kader van de zevende speeldag van de groepsfase. Het is do or die voor de Antwerpenaren. Met twee gewonnen en vier verloren wedstrijden staan de Giants laatste. Mits een nederlaag kunnen de Antwerpenaren hoogstens zevende worden. Een zege zou de Giants op de vijfde plek brengen.

Maar dan moet het eerst langs Hapoel Jeruzalem, de club van ex-NBA-ster Amar'e Stoudemire. En dat is alles behalve een makkelijke opdracht. Vorig seizoen speelden beide clubs ook al tegen elkaar en werden de bordjes eerlijk verdeeld. Al ging de havenploeg in Israël wel zwaar de boot in. Thuis pakte Antwerpen revanche en won het na een historische wedstrijd: 101-89.

Maar nu is het dus één van die laatste kansen voor Antwerp Giants. Dinsdag toonde Oostende al hoe het moest door in een dubbele overtime Torun te verslaan. Wil Antwerp Giants kans maken op Europees overwinteren, is een zege quasi noodzakelijk.