Lakers winnen topper in het Westen van Nuggets

Het werd uiteindelijk 96-105. Anthony Davis en LeBron James lukten allebei 25 punten voor de bezoekers.

De Lakers herpakten zich zo na de thuisnederlaag van zondag tegen Dallas. Dat was hun eerste nederlaag na tien zeges op rij. Denver zag tegen de Lakers een winning streak van zes wedstrijden ten einde komen.

LeBron en co stonden halverwege elf punten voor, maar kwamen in het derde kwart op achterstand: 72-71. Uiteindelijk wonnen de bezoekers toch nog met een duidelijk verschil.

#LakersWin the battle between the top two in the West. pic.twitter.com/7f5BkFRb8t