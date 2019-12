🎥 Houston Rockets wil match laten herspelen na geweldige dunk James Harden

James Harden dunkte met nog iets minder dan acht minuten op de klok een bal door het net, die er meteen weer uit kwam. De scheidsrechters rekenden geen twee punten toe. Na afloop gaf hoofdscjeidsrechter James Capers zijn fout wel toe.

Maar of de NBA Houston zal volgen, is de vraag. Normaal kan een coach binnen de dertig seconden een challenge aanvragen, maar dat gebeurde volgens de ref niet. De coach van Houston beweert uiteraard het tegendeel.

Worth noting (again) that this game would have been over in regulation if the officials had counted James Harden, um, putting the ball in the basket here. pic.twitter.com/tSOTqn0FKd