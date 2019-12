🎥 Moest LeBron James een loopfout krijgen of was zijn sterrenstatus voldoende om die niet te geven?

LeBron James kreeg in de wedstrijd woensdagnacht op Utah Jazz de hele arena over zich. Niet door één of andere fenomenale dunk, maar wel omdat hij een loopfout beging die niet werd afgestraft.

Hilariteit alom in de NBA. LeBron James ging met LA Lakers op bezoek bij Utah Jazz en won de wedstrijd. Maar het was vooral James die de show stal door al dan niet een loopfout te maken, die niet werd gefloten.

De hele zaal had een loopfout gezien van James, maar op de beelden is het onduidelijk of hij drie stappen zette nadat hij de bal in de handen had. De bal belandde zo goed als gelijktijdig in de handen wanneer hij zijn pivot-voet plaatste. Oordeel vooral zelf.