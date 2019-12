Antwerp Giants kent na nieuwe Europese nederlaag wisselvallige seizoensstart

Antwerp Giants verloor in de Champions League alweer de vijfde wedstrijd op zeven. Met slechts twee nederlagen staat de ploeg van Christophe Beghin voorlaatste in de groep.

In vergelijking met vorig seizoen valt dat nog te relativeren. Toen hadden de mannen van Christophe Beghin drie zeges en vier nederlagen. Op zich is alles dus nog mogelijk, maar dan mag er in de eerstvolgende wedstrijd tegen Burgos niet verloren worden.

In de competitie heeft de havenploeg de laatste twee wedstrijden ook verloren. In Aalst kreeg het veertien punten om de oren, net als thuis tegen Spirou Charleroi. De eerste vijf wedstrijden won Antwerpen wel. Vrijdagavond staat de belangrijke wedstrijd tegen Limburg United op het programma. De wedstrijd is de opener van de tweede competitieronde waarin alle ploegen nu samenkomen.

Zwarte beest

Limburg startte de eerste fase uitstekend met zeven overwinningen en slechts één nederlaag. Kampioen Oostende deed even goed. Jarenlang was Limburg het zwarte beest van de Giants. De eerste zeven confrontaties sinds het ontstaan van de Limburgse club in 2014 konden de Giants niet winnen. Pas in 2017 kon Antwerp voor het eerst winnen van het zwarte beest.

Ondertussen wisselt Giants goede prestaties af met enkele minder goede en loopt het vooral in de Champions League moeizaam. Vorig jaar haalde de ploeg nog de halve finales en werd het derde op het eindtornooi in Antwerpen.

Nieuwe start

Maar alles is uiteraard een nieuwe start. Vele spelers zochten andere oorden op en deze ploeg moet nog op elkaar ingespeeld worden. Net zoals het team van vorig seizoen, dat twee jaar geleden bij elkaar kwam.

De eerste grote test zal er nu vrijdag aankomen in de thuiswedstrijd tegen Limburg United.