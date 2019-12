Bucks zijn niet te stoppen, Warriors zijn een schim van wat ze ooit waren en Nets halen het van ijzersterke Young

Er waren vannacht weer heel wat wedstrijden in de NBA. In deel 2 overlopen we de wedstrijden van de Bucks, Warriors en de Nets. De Bucks lijken de grote concurrent te worden voor de Lakers.

Antetokounmpo is niet te stoppen. Vannacht wonnen de Bucks met duidelijke 127-103 cijfers en de Griek was goed voor 35 punten en 9 rebounds. De Bucks hebben nu 19 wedstrijden gewonnen en "maar" 3 wedstrijden verloren. Daarmee doen ze even goed als de Lakers. De Warriors zitten dan weer zeer diep. Ze konden nog maar 4 keer winnen, maar vannacht verloren ze al voor de 19(!)de keer dit seizoen. De Hornets haalden het met 91-106. Green en D'Angelo Russell deden nochtans mee bij de Warriors. De wedstrijd tussen de Nets en de Hawks was er één om duimen en vingers bij af te likken. De Nets haalden het uiteindelijk met 130-118. Jammer voor Trae Young van de Hawks, want hij speelde een schitterende wedstrijd met 39 punten en 10 assists. Andere wedstrijden: Suns - Magic: 114 - 128 Heat - Celtics: 93 - 112