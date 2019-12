Lakers en Mavericks blijven maar winnen, Portland is aan een comeback bezig

Er stonden vannacht weer heel wat wedstrijden in de NBA op het programma. In het eerste deel overlopen we de wedstrijden van de Lakers, Mavericks en de Trail Blazers.

De Lakers kenden zondag een klein dieptepunt door te verliezen van de Mavericks. De supporters begonnen te vrezen dat de ploeg het niet kan tegen "grotere" teams maar de voorbije nachten hebben ze laten zien dat ze het wel kunnen. Gisteren wonnen ze van de Nuggets en vannacht moest Utah er aan geloven. De Lakers wonnen met 121-96. Het is de tiende uitoverwinning op rij voor de Lakers. Ook de Dallas Mavericks blijven maar winnen. Vannacht hadden ze het niet onder de markt tegen de Timberwolves, maar er werd wel gewonnen met 114-121. Luka Doncic was goed voor 22 punten, 7 rebounds en 6 assists. De Portland Trail Blazers zijn dan weer aan een opmars bezig. Nadat Carmelo Anthony bij de ploeg kwam, lijkt het veel beter te draaien bij de ploeg. Ze wonnen met 116-127 van de Kings. Lillard, McCollum en Anthony waren samen goed voor meer dan de helft van de punten van Portland. Andere wedstrijden: Pacers - Thunder: 107 - 100 Grizzlies - Bulls: 99 - 106