NBA: Kampioen Toronto stuit op Houston Rockets en Russel Westbrook

Donderdagnacht hebben de Toronto Raptors een pandoering gekregen van Houston Rockets. Het was meteen de tweede nederlaag op rij voor de NBA-kampioen, wat al geleden was van maart dit jaar.

Russel Westbrook was met een 'triple-double' (19-13-11) eens te meer de grote man bij de Houston Rockets. Hij dirigeerde zijn team naar een 119-109 zege. Het was al de vijfde triple-double dit seizoen voor Westbrook.

Phoenix Suns haalde het dan weer na overtime van New Orleans Pelicans met 139-132, onder impuls van een ontketende Devin Booker. De shooting-guard was goed voor maar liefst 44 punten. Uitslagen: Washington Wizards - Philadelphia 76'ers: 119-113 New York Knicks- Denver Nuggets: 92-129 Toronto Raptors-Houston Rockets: 109-119 New Orleans Pelicans-Phoenix Suns: 132-139