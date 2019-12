Antwerp Giants zet topaffiche in tweede helft naar zijn hand

De tweede fase van de reguliere competitie is begonnen. Antwerp Giants is meteen op de afspraak, want het wist de topper tegen Limburg United winnend af te sluiten. Bij de rust zag het daar nochtans niet naar uit, maar de thuisploeg zette nadien orde op zaken.

Dat deze wedstrijd een topper genoemd wordt, is te danken aan de uitstekende prestaties van Limburg in het seizoensbegin. In de Lotto Arena werd het aanvankelijk wel overdonderd door grote jongens Dudzinski en Klassen (17-6). Gibbs en Jenkins zorgden voor een kentering. Zo dichtte Limburg niet alleen de kloof, maar kon het met een bonus van zeven punten de rust in. ANTWERP SLAAT TOE IN DERDE KWART In het derde kwart draaide Antwerp de rollen weer volledig om. Het domineerde de rebound compleet en pakte uit met een 15-2-tussenspurt. Dat zorgde voor 78-70 aan het einde van het derde kwart. Antwerp liep in het slot nog iets verder weg naar 101-90. In de drie andere wedstrijden waren er zeges voor Brussels, Leuven en Bergen. Brussels rekende na een sterke tweede helft af met Aalstar met 89-75. Leuven boekte in Mechelen een tweede uitzege op rij: 63-73. Luik werd dan weer compleet overrompeld door Bergen: 53-90.