🎥 Harden en Westbrook klaren de klus voor Houston, Doncic evenaart record van Michael Jordan

Weer heel wat sterspelers hebben hun stempel weten te drukken in de NBA. Zo bijvoorbeeld bij Houston, waar James Harden en Russell Westbrook de show verzorgden. Ook Dallas-speler Doncic wist zijn statistieken nog wat op te vijzelen.

Onder impuls van een sterke Devin Booker (35 punten) nam Phoenix in Houston de beste start. De bezoekers leidden na het eerste kwart met 23-31. Nadien zette James Harden met 34 punten en Russell Westbrook met een triple-double orde op zaken. Houston haalde het nog met 115-109 en zit nu aan vier overwinningen in de laatste vijf wedstrijden.

Het heeft nu nog één zege minder dan de Dallas Mavericks, die de New Orleans Pelicans een ware rammeling bezorgden. Op een gegeven moment leidde Dallas zelfs met 50 punten. Het werd 130-84. Luka Doncic hield het deze keer bij 26 punten, 6 rebounds en 9 assists. Het was zo wel zijn 18de match op rij met minstens 20 punten, 5 rebounds en evenveel assists. Een evenaring van het dertig jaar oude record van Michael Jordan.

In de Eastern Conference was Philadelphia de ploeg om het meeste naar uit te kijken. Dat is nog altijd ongeslagen in eigen huis. De 76ers maakten brandhout van Cleveland met 141-94. Ben Simmons was met 34 punten het grootste feestvarken.