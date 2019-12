Coach met aan kanker lijdend zoontje draagt steentje bij in All Star Game ten voordele van Stichting tegen Kanker

Op 28 december van dit jaar komt het All Star Gala er weer aan. De hoofdact is dan uiteraard het All Star Game, maar daarnaast is er ook nog veel randactiviteit en staan er een 3-pointcontest en een dunkcontest op het programma. Centrale figuur is eigenlijk het zoontje van coach Angillis.

Pascal Angillis was coach van Charleroi, maar zette een stap opzij toen bleek dat zijn zoontje Sidy aan kanker lijdt. In het All Star Game kruipt Angillis wel nog eens in de rol van trainer en zal hij Team Belgium coachen. Per verkocht ticket voor het All Star Gala gaat er immers één euro naar de Stichting tegen Kanker. Een ticket kost 12 euro.

GROTE KANS OP GENEZING

"Sidy vecht keihard en de kans is groot dat hij volledig geneest", komt Pascal Angillis bij HNB met goed nieuws. "Eind december komt er een zware periode aan. Dan krijgt hij drie maanden chemotherapie in Duitsland. De solidariteit uit de basketwereld is een ongelooflijke steun. Ik wil op het evenement van de Pro League mijn steentje bijdragen en hopelijk halen we veel centjes op voor de Stichting tegen Kanker."

De basisvijf van Team Belgium zal in het All Star Game bestaan uit Vincent Kesteloot, Hans Vanwijn, Jean-Marc Mwemba, Domien Loubry en Anthony Lambot. Bij Team World starten Marin Maric, Vladimir Mihailovic, Shevon Thompson, Jared Wilson-Frame en Arik Smith.