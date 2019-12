Oostende laat zich ringeloren in verlenging

Ondanks de inbreng van Mwema, goed voor 23 punten, is Oostende er niet in geslaagd om in eigen huis de afsluiter van de speeldag tot een goed einde te brengen. Charleroi, dat het recent beduidend beter doet dan in het seizoensbegin, kende geen genade in de verlenging.

In alle kwarts lagen de scores dicht bij mekaar. Waar Oostende vooral rekende op Mwemba, was Bouchikou de grote man bij de bezoekers. Tegen zijn ex-ploeg liet hij 25 punten en 12 rebounds noteren. Voorts deden ook nog Beane en Hervelle hun duit in het zakje. Oostende kon in het laatste kwart nog één puntje goedmaken en forceerde zo de verlenging. Na de reguliere speeltijd stond het immers 85-85. In de verlenging was het toch weer Charleroi dat het vlotst kon scoren. Eindstand: 93-99.