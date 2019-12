🎥 Doncic nu echt Jordan voorbij ondanks nederlaag Dallas, Lakers-ster pakt uit met vijftiger

Toen ze hem bij Dallas voorstelden, wisten ze wel dat ze met Luka Doncic een groot talent beet hadden. Dat hij zich zo snel zou ontwikkelen, hadden ze wellicht ook niet gedacht. Doncic is nu de trotse houder van een record dat jarenlang op naam stond van Michael Jordan.

Doncic was al 18 wedstrijden op rij goed voor minstens 20 punten, 5 rebounds en evenveel assists. Zo had hij het record van Jordan geëvenaard. Doncic deed er tegen Sacramento nog een negentiende wedstrijd bij met 27 punten, 7 rebounds en 8 assists. Het record is nu van hem alleen. Dallas verloor wel met 106-110 nadat het halfweg al 20 punten achterop hinkte.

TANDEM DAVIS - JAMES DOET HET OPNIEUW

Ook de statistieken van Anthony Davis zijn stilaan om van te duizelen. Hij vormt bij de LA Lakers een haast niet te stoppen duo met LeBron James. Die laatste was tegen Minnesota goed voor 32 punten, maar Davis scoorde nog een pak meer. Liefst 50 punten liet hij optekenen. De Lakers wonnen simpel met 142-125.

Niet alle topploegen wisten hun wedstrijd te winnen. Denver verloor met 105-102 bij Brooklyn. Philadelphia behaalde wel nog maar eens een thuiszege tegen Toronto: 110-104. La Clippers kende dan weer geen problemen in Washington: 119-135.