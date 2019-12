🎥 Bucks en Clippers danken Giannis en George voor nieuwe zege, knotsgekke buzzer-beater nekt Houston

Zowel Giannis Antetokounmpo voor Milwaukee Bucks als Paul George voor LA Clippers hadden een groot aandeel in de overwinningen van hun respectievelijke teams. Zo blijven ze ook beiden bovenaan meedraaien. Houston daarentegen bleef met een kater achter.

Met zijn 32 punten en 15 rebounds nam Giannis Antetokounmpo Milwaukee volledig op sleeptouw. Hij was zelfs niet ver verwijderd van een triple-double. Orlando bleef moedig strijden, maar kwam aan het einde toch te kort: 110-101.

De Clippers slaagden er in Indiana in om een ruime voorsprong uit te bouwen. Dat was in grote mate te danken aan Paul George, die de wedstrijd zou beëindigen met 36 punten. Nadat de ploeg uit LA de eerste drie kwarts gewonnen had, wist Indiana nog wel te naderen. Verder dan 99-110 geraakte de thuisploeg niet. Ook Boston heeft er weer een zege bij nadat het de match tegen Cleveland domineerde: 110-88.

Met een thuismatch tegen Sacramento voor de boeg maakten ze zich ook in Houston op voor een overwinning, maar dat draaide eventjes anders uit. Ondanks de 34 punten van Westbrook leidde Houston slechts met twee punten in het slot. Bjelica legde nog aan voor een verre driepunter 'at the buzzer' en zo won Sacramento nog met 118-119.