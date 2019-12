Emma Meesseman trekt straks als favoriete naar het Sportgala

Emma Meesseman is het niet bepaald gewend om individuele bekroningen te ontvangen. De Vlaamse Reus was de eerste uit haar carrière. Mogelijk volgt er ook snel nog een tweede en nog grotere titel in ons land in de vrouwensport: die voor Sportvrouw van het Jaar.

Dat Meesseman bij de drie genomineerden is, mag ook niet verrassen. Met haar geleverde prestaties kon dat ook niet anders. Ze looodste haar team Washington Mystics naar de WNBA-titel, werd verkozen tot MVP in de WNBA Finals en won voor de derde keer de Euroleague met haar Russsische ploeg Ekaterinburg.

Deze adelbrieven spreken voor zich, maar als ploegsporter is het niet evident om je individueel te kunnen onderscheiden. Dat komt ook vaak terug in verkiezingen over de sportgrenzen heen. Voor de eerste keer in de geschiedenis is de Vlaamse Reus dit jaar gegaan naar een ploegsporter.

MVP

Dat zegt al genoeg over wat Meesseman allemaal gepresteeerd heeft. Die MVP-titel uit de WNBA Finals zou wel eens de doorslag kunnen geven. Dat geeft aan dat ze ook echt een leidster was, de beste speelster van haar ploeg op het moment dat het er echt toe deed. Ze speelde dus niet zomaar toevallig bij de kampioen. Door haar verkiezing tot MVP wist ze extra op te vallen.

ENKEL MEESSEMAN EN DERWAEL BEREIKTEN ALLERHOOGSTE

Als we de concurrentie bekijken is daar natuurlijk gymnaste Nina Derwael, die door het verlengen van haar wereldtitel ook het hoogste bereikte. Derwael eindigde tweede in de Vlaamse Reus, maar wel met meer dan honderd punten minder dan Meesseman. Het is realistisch om te denken dat Meesseman ook voor de titel van Sportvrouw van het Jaar dan toch ook een streepje voor heeft.

Er is ook nog meerkampster Nafi Thiam om rekening mee te houden. Thiam is een topper in de atletiek en werd al drie keer een topper in de atletiek. Ze moest het dit jaar wel doen met een tweede plek op het WK in de zevenkamp. Net geen wereldtitel dus en voor iemand die al zoveel bewezen heeft, wordt daar toch de lat gelegd. Alle sterren staan dus goed voor Emma Meesseman.