🎥 Anwil haalt uit in Champions League, Nizjni Novgorod smeert Tenerife eerste nederlaag aan

Dinsdagavond bracht voor de Antwerp Giants geen geluk in de Champions League. Ook ex-Giants bij Bamberg Paris Lee en Roel Moors konden niet winnen.

Giants verloor in de eigen Lotto Arena van het Spaanse San Pablo Burgos. Het werd 60-65. Voor de Antwerpenaren is elke wedstrijd nu die van de laatste kans op Europees overwinteren, nadat het vorig seizoen nog derde werd.

In dezelfde groep als de Giants had de vorige tegenstander van Antwerp, Hapoel Jeruzalem, het knap lastig met de volgende, Bandirma. Maar de Israëlische club kon uiteindelijk toch de zege pakken. Ook AEK Athene ging aan de haal met de punten in Pau. Het Poolse Anwil haalde uit tegen Rasta Vechta.

πŸ“Ί @AEKBCgr started pulling away from EB Pau-Lacq-Orthez shortly after the opening tip and led by as many as 21pts on their way to a victory on the road! #BasketballCL



πŸ“Š https://t.co/ATaHw0aGFa pic.twitter.com/oZ5JCbOwmk — Basketball Champions League (@BasketballCL) December 10, 2019

πŸ“Ί @JerusalemBasket used a 4QT run to shake off a persistent Bandirma and claim a W that helps them retain their status as joint leaders of Group B! #BasketballCL



πŸ“Š https://t.co/wMliOTdi14 pic.twitter.com/QW9VZRlt91 — Basketball Champions League (@BasketballCL) December 10, 2019

In groep C doet het Bamberg van Belgisch Coach van het Jaar Roel Moors het naar behoren. De Duitsers verloren dan wel met 80-84 van het Tsjechische Nymburk, toch doet het na acht speeldagen nog volop mee voor groepswinst.

Maar de meest opvallende uitslag was de zege van het Russische Nizjni Novgorod tegen de Spaanse nummer twee van vorig seizoen, Tenerife. De Spanjaarden hadden tot gisteren nog geen enkele wedstrijd verloren in de Champions League dit seizoen. Het werd 78-75.