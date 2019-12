πŸŽ₯ Daar is de volgende onderscheiding: Emma Meesseman krijgt een tweede individuele bekroning

In deze tijd van het jaren wordt de ene trofee na de andere uitgedeeld om de beste sporters in de verf te zetten. Emma Meesseman lijkt ook volop bekroond te gaan worden voor haar boerenjaar. Nadat ze al de Vlaamse Reus won, is er nu een volgende erkenning.

De Vlaamse overheid heeft immers het Vlaams Sportjuweel toegewezen aan Emma Meesseman. Het Sportjuweel is een trofee die een sporter slechts één keer kan winnen in zijn of haar carrière. Die eer valt Meesseman nu te beurt. Dat is uiteraard een gevolg van haar waanzinnig jaar, met als toppunt het behalen van de WNBA-titel met de Washington Mystics. Meesseman werd verkozen tot Finals MVP. Op de erelijst van het Vlaams Sportjuweel volgt ze Nina Derwael op. Schitteren bij de @TheBelgianCats en kampioen met de @WashMystics in de WNBA. πŸ’₯



Deze @EmmaMeesseman wint het Sportjuweel 2019, de trofee die je als topsporter maar één keer in je leven kan binnenhalen. πŸ† Proficiat, Emma!



MEER | https://t.co/adpR40bezY#vlaamsesportprijzen pic.twitter.com/gjJ216uXNB — Sport Vlaanderen (@SportVlaanderen) December 11, 2019 "Ik ben zeer en blij en vereerd dat ik het Vlaams Sportjuweel gewonnen heb. Ik zie het als een erkenning van het harde werk tot nu toe, maar ook als motivatie om zo voort te blijven doen. Het doet deugd om te zien dat zoveel mensen mij volgen vanuit België", reageert Meesseman.