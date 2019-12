🎥 Kan Filou Oostende vanavond eerste gooi doen naar Europees overwinteren?

Woensdag treft landskampioen Filou Oostende in eigen huis Straatsburg. De West-Vlamingen zijn zowel in de vaderlandse competitie als in de Champions League aan een mooi parcours bezig. Al is er nog altijd ruimte voor verbetering, uiteraard.

Afgelopen weekend verloor Oostende de Clasico in eigen land van Spirou Charleroi na overtime: 93-99. De kustploeg bleef wel aan de leiding in het klassement met zeven overwinningen en twee nederlagen. Ook in de Champions League vergaat het Oostende goed. De club staat op een gedeelde vijfde plaats met de rechtstreekse tegenstander en kan mits een overwinning tegen het Franse Strasbourg vierde worden in de groep. Eitje te pellen Ware het ook niet dat Oostende nog een ei te pellen heeft met de club van ex-speler Quentin Serron. Vorig seizoen kwamen de Fransen in de allerlaatste wedstrijd in overtime winnen aan de Belgische kust en bezegelden zo het lot van Filou tot de EuropeCup in plaats van de volgende ronde. Door het houden van sterkhouders Angola en Thompson lijkt het vlot te lopen voor de kampioen. Met nog enkele jonge snaken als Simon Buysse en Nederlander Keye van der Vuurst heeft coach Dario Gjergja een mooie mix gevonden tussen ervaring en jeugdig enthousiasme. Enthousiasme dat kan doorgetrokken worden, niet enkel in de Belgische competitie.