Antwerp Giants blijven toch met wat frustratie achter na nederlaag tegen Burgos: "De arbitrage? Iedereen die er was zag genoeg"

De Telenet Giants Antwerp konden dinsdag niet stunten op de eerste speeldag van de terugronde van de Champions League tegen het Spaanse Burgos. Kwalificatie is mathematisch nog mogelijk, maar lijkt onwaarschijnlijk.

Antwerp Giants-speler Hans Vanwijn reageerde na afloop bij Het Nieuwsblad: "Hier zat veel meer in", vertelde hij na afloop. "We beperkten hen tot 65 punten, maar maakten er zelf ook slechts 60. In de tweede helft zat het wel goed, maar in de slotfase ging het jammer genoeg fout."

Coach Christophe Beghin was na afloop niet te spreken over de arbitrage: "Ik ben in elk geval fier op mijn jongens. De arbitrage? Iedereen die er was zag genoeg". Dat onderstreepte ook de voorzitter Roger Roels: "Dit is de zwakste arbitrage in de Champions League die ik ooit heb meegemaakt. Ik heb dat ook overgemaakt. Als ze ons niet willen in de Champions League moeten ze dat zeggen en gaan ze maar verder met Spaanse en Italiaanse ploegen."