James Harden maakt ei zo na de helft van de punten voor Houston, Golden State geeft zege opnieuw weg

Liefst elf NBA-wedstrijden stonden er woensdagnacht op het programma. James Harden maakte opnieuw heel veel indruk met de Houston Rockets, LeBron loodste de LA Lakers voorbij Orlando en Golden State ging opnieuw onderuit.

Beginnen doen we met de Houston Rockets die opnieuw de volle buit pakten. Dit keer gingen ze op bezoek bij de Cleveland Cavaliers en we kregen een hele spannende wedstrijd te zien. Na drie quarters had Houston een voorsprong van 6 punten en die voorsprong konden ze tot het einde vasthouden. De grote man bij de bezoekers was James Harden. Hij was goed voor liefst 55 punten en bij een 110-116 eindstand kan dat tellen.

Leonard tegen Toronto

Kawhi Leonard loodste vorig seizoen Toronto mee naar de titel en nam het nu met zijn nieuw team, LA Clippers, tegen hen op. De Raptors begonnen onder impuls van Pascal Siakam beter, maar dat bleef niet duren want in het tweede quarter maakten de Clippers liefst 23 punten meer. Nadien speelden de bezoekers de wedstrijd uit: 92-112. Leonard maakte 23 punten voor de Clippers.

Verschroeiend begin van LeBron en co.

De LA Lakers gingen op bezoek bij Orlando en een uitstekend eerste kwart: 9-26 bezorgde de Lakers meteen een comfortabele bonus. Orlando Magic won nadien wel de twee volgende quarters, maar dat mocht niet meer baten. LeBron James was met 25 punten de beste schutter van de partij.

Bucks zonder Giannis en Golden State onderuit

De Milwaukee Bucks moesten het stellen zonder hun sterspeler Giannis Antetokounmpo. De druk kwam dus te liggen bij Eric Bledsoe en Khris Middleton en die losten dat met verve op. Samen waren ze goed voor 53 punten, de Bucks wonnen uiteindelijk met 127-112 van de New Orleans Pelicans.

Golden State leek dan weer voor de tweede keer op drie wedstrijden een overwinning binnen te halen. In het vierde quarter hadden ze een 114-112 voorsprong beet, maar gaven het uiteindelijk toch nog uit handen. Morris en Barrett speelden uitstekend in de extra tijd: 122-124.

Andere uitslagen

Indiana Pacers-Boston Celtics 122-117

Brooklyn Nets-Charlotte Hornets 108-113

Chicago Bulls-Atlanta Hawks 136-102

Minnesota Timberwolves-Utah Jazz 116-127

Phoenix Suns-Memphis Grizzlies 108-115

Sacramento Kings-Oklahoma City Thunder 94-93