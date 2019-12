Oostende gaat na een verdienstelijke wedstrijd onderuit tegen Straatsburg

In groep A van de Champions League kwam Filou Oostende in actie tegen het Franse Straatsburg. De West-Vlamingen speelden geen onaardige partij, maar gingen wel onderuit.

Oostende moest het wel doen zonder drie belangrijke spelers. De Canadees MiKyle McIntosh verzwikte een maand geleden zijn enkel en is nog niet fit. Loïc Schwartz brak zijn duim en is waarschijnlijk pas na Nieuwjaar weer inzetbaar en Simon Buysse is normaal gezien dit weekend weer speelklaar. Oostende opende sterk tegen de Fransen en kwam 7-0 voor, maar Straatsburg antwoordde even later stevig door 11 punten op een rij te maken.

Aan de rust stond Oostende met 26-35 achter, maar dat wisten de rood-gelen toch nog om te buigen naar 60-60 op vijf minuten voor het einde van de partij. Straatsburg toonde op dat moment wel zijn klasse en haalde met enkele belangrijke steals de overwinning binnen. Eindstand: 64-71. Oostende mag nog dromen van een plaats in de top vier van de poule, maar zag Straatsburg nu wel passeren in de stand.