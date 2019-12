Spirou Charleroi begint aan de tweede groepsfase van de Europe Cup met een pandoering

Naast Filou Oostende in de Champions League kwam Spirou Charleroi in actie in de Europe Cup. Woensdagavond speelden ze op bezoek bij het Portugese SL Benfica.

Een hele moeilijke klus en dat bleek ook meteen. Spirou kon enkel in het eerste quarter aanklampen: 23-20, maar kon nadien niet volgen. Benfica scoorde bijzonder vlot: 19-13, 23-15 en 24-14. Goed voor een overduidelijke 89-62 eindstand. Een valse start dus voor Charleroi in de tweede groepsfase van de Europe Cup. Verder zitten ook Bakken en Bayreuth in de poule. Spirou wist eerder met Karsiyaka door te stoten naar die tweede groepsfase. Ook Brussels zat in die eerste groep, maar kon zich dus niet plaatsen voor de volgende ronde.