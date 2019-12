Topper tussen Celtics en 76ers op het programma, Doncic staat tegenover reboundkoning

Elke avond staan er interessante wedstrijd op het programma en het is in de NBA vannacht niet anders. De Celtics staan voor een topper in het oosten, want ze nemen het op tegen de 76ers. Doncic moet met de Mavericks dan weer tegen de Pistons waar Drummond weer indrukwekkend bezig is.

Het belooft een spannende wedstrijd te worden tussen de Celtics en de 76ers. De Celtics hebben 17 wedstrijden gewonnen en 6 wedstrijden verloren, de 76ers hebben 18 wedstrijden gewonnen, maar wel 7 keer verloren. Het belooft ook een duel te worden tussen de twee point guards: Kemba Walker en Ben Simmons. De Mavericks zijn ook indrukwekkend bezig dit seizoen. Onder leiding van Luka Doncic hebben ze 16 wedstrijden gewonnen en 7 wedstrijden verloren. Ze spelen tegen de Pistons. Detroit heeft dan wel een negatief record, toch is het uitkijken naar Andre Drummond. Drummons is al enkele jaren de reboundkoning van de NBA en ook dit seizoen loopt hij alweer meer dan 50 rebounds uit op de tweede. De Spurs hebben ook al betere seizoenen gehad, maar vannacht zouden ze moeten kunnen winnen, want ze staan tegenover de Cavaliers. De Cavs hebben het moeilijk sinds James is vertrokken uit het oosten. De Nuggets waren goed begonnen, maar de laatste tijd draait het ook minder bij de ploeg van Jokic. De Portland Trail Blazers willen daar van profiteren. Portland was slecht gestart, maar nu zijn ze goed bezig en ze hebben het te danken aan Carmelo Anthony en Lillard.