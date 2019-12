Antwerp Giants heeft al vervanger beet voor geblesseerde Sanders: "Vroeg kerstcadeau voor de fans"

Stephaun Branch wordt namelijk de nieuwe shooting guard in Antwerpen. De 24-jarige Amerikaan komt over van het Finse URA Basket. Hij speelde in het verleden onder meer voor South Bay Lakers en Salt Lake City Stars in de G-League.

Branch komt wel pas week naar Antwerpen. Vrijdagavond zal hij er in en tegen Bergen dus nog niet bij zijn.

Early Christmas present for our fans: American combo guard Stephaun Branch will be joining us for the rest of the season! He’s coming over from @UraBasket (Finland), averaging 21.2 pts, 9.6 reb & 5.3 ast this season. Excited to have you, Stephaun!



📷: Getty Images pic.twitter.com/JNKwiveFgI