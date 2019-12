Back-to-back bekerweekend staat voor de deur in Belgisch basketbal

Het Belgisch bekerweekend staat voor de deur. Zes clubs beginnen vanavond aan hun eerste wedstrijd van het weekend in de kwartfinale van de Beker van België.

De enige twee ploegen die elkaar in minder dan 24 uur opnieuw treffen, zijn Phoenix Brussels en Okapi Aalstar. De club uit Neder-over-Heembeek behaalde afgelopen seizoen de halve finales, maar werd kansloos uitgeschakeld door Antwerp Giants, dat de finale won.

Aalst geraakte niet verder dan de kwartfinales. In een spannende tweestrijd met Oostende geraakten de Ajuinen niet dichter dan een verschil van twee punten.

Vrijdag om 20u30 ontvangt Brussels Aalst, 24 uur later staat in Aalst al de return gepland.

Nog geen winterslaap voor Bears

Een uiterst spannende affiche om volgen is de wedstrijd tussen Limburg United en Leuven Bears. Limburg is met 86 punten per wedstrijd de best scorende ploeg van het land. Leuven heeft in de competitie al bewezen dat het een sterk blok kan neerzetten tegen de topploegen.

Al zullen de mannen van coach Brian Lynch maar al te graag dat blok willen doorbreken. Het is uitkijken naar Jack Gibbs, die van achter de driepuntlijn graag raak treft. Tegen Antwerp Giants maakte hij in de eerste helft maar liefst 22 punten.

De heenwedstrijd in de Hasseltse Alverberg staat gepland op vrijdag om 20u30. De terugwedstrijd is zondag om 15u.

De Clasico

Maar de absolute topaffiche van dit back-to-back-weekend is de Clasico tussen Charleroi en Oostende. De twee teams stonden vorig weekend ook al tegenover elkaar en toen was het Charleroi dat met de winst ging lopen aan de zee na een beklijvende partij (93-99), die pas in overtime beslist werd.

Vorig bekerseizoen stonden beide clubs ook tegenover elkaar, toen in de halve finale. Het was Oostende dat over twee wedstrijden de Carolo's makkelijk versloeg en de finale in Vorst tegen Antwerpen speelde.

De heenwedstrijd vindt vrijdag plaats in Charleroi om 20u30, de terugwedstrijd in Oostende zondag om 16u15.

Al een halve finalist

Antwerp Giants plaatste zich twee weken geleden al voor de halve finales door Bergen te verslaan over twee partijen.