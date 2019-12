NBA: Mexico City ziet Doncic (Dallas Mavericks) andermaal uitblinken

De Sloveen Luka Doncic blijft hoge ogen gooien in de NBA. De amper 20-jarige Doncic was vannacht andermaal de man die de Mavericks op sleeptouw nam. Hij had een enorm aandeel in de 122-111 zege tegen Detroit Pistons.

Tegen de Pistons was Doncic goed voor alweer zijn achtste triple double van het seizoen. Opvallend: de wedstrijd werd gespeeld in Mexico City. De supporters waren ook daar alvast onder de indruk van het Sloveense geweld, want vanuit de tribunes werd 'MVP' gescandeerd naar Doncic.

Door deze nieuwe zegen staan de Mavericks op een knappe derde plaats in de Western Conference, achter de ongenaakbare LA Lakers van LeBron James en de Clippers uit LA.

- First player in @NBAHistory to post a triple-double in a game played outside of the USA/Canada

- First player in @NBAHistory with multiple 40-point triple-doubles before turning 21



Luka Doncic earns #SAPStatLineOfTheNight in Mexico City. pic.twitter.com/1Tmg4rjszk — NBA.com/Stats (@nbastats) 13 december 2019

41 PTS | 12 REB | 11 AST@luka7doncic becomes the first player in @NBAHistory to record a triple-double in a game played outside of the USA/Canada in the #NBAMexicoCityGames presented by Nike. #MFFL pic.twitter.com/Gb4AT9uDwh — NBA (@NBA) 13 december 2019