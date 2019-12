🎥 Milwaukee en Lakers schrijven geschiedenis met dank aan Giannis en Davis, Harden heeft vijftiger beet

En of dit een straf basketseizoen aan het worden is. De leiders in de twee Conferences hebben allebei 23 van hun eerste 26 matchen gewonnen. Het is de eerste keer ooit dat twee teams al zo vroeg twintig wedstrijden boven een bilan van .500 zitten.

Ploegen met een rapport van .500 zijn teams die de helft van hun wedstrijden weten te winnen. Daar zitten de Bucks en Lakers dus ver boven. Milwaukee boekte zelfs al zijn zeventiende zege op rij. Het kon dan ook opnieuw rekenen op een geweldige Giannis Antetokounmpo, goed voor 37 punten. Antetokounmpo miste de vorige wedstrijd, maar was bij zijn terugkeer dus meteen op de afspraak. Ook verschillende andere Bucks-spelers deden hun duit in het zakje, waardoor de 43 punten die Jaren Jackson scoorde voor Memphis niet zo erg waren. Einstand: 114-127. De Lakers stonden voor een moeilijke verplaatsing naar Miami, dat thuis nog niet verloren had. LeBron James speelde prima op het terrein van zijn ex-club, al strandde hij wel op één rebound van een triple-double. De 33 punten van Anthony Davis hielpen de zaak van LA ook wel. De Lakers wonnen met 110-113. Dan was er nog James Harden die de show verzorgde in Orlando door maar liefst 54 punten te scoren. Houston haalde uit met 107-130. Philadelphia rijfde met 116-109 een thuiszege binnen tegen New Orleans. Utah lijkt eindelijk ook op dreef te komen en klopte Golden State met 114-106.