Oostende op achtervolgen aangewezen in de beker, Antwerp lijdt schipbreuk in competitie

Is de landskampioen er straks wel bij als de laatste vier overblijven in de Beker van België? Het is kantje boord nadat Oostende de heenmatch van de kwartfinales in Charleroi verloor met 76-72. Naast Charleroi hebben ook Aalstar en Limburg een kleine bonus beet.

Charleroi is de laatste tijd goed op dreef en dat was in dit bekerduel niet anders. Hervelle en Schoepen namen de ploeg op sleeptouw en zorgden voor een kloof van tien punten. Aan de rust stond het 43-35, maar Oostende nam de eerste acht punten uit de tweede helft voor zijn rekening.

HERVELLE ALS VANOUDS

Via de inbreng van alweer Hervelle en ook Beane had de thuisploeg nog een tussenspurt in huis. Libert legde van aan de vrijworplijn de eindstand vast: 76-72. Oostende moet in de terugmatch dus een achterstand van vier punten zien goed te maken. Brussels staat voor eenzelfde opdracht nadat het met 79-83 verloor van Aalstar. Limburg hield Leuven af met 84-81.

Antwerp is al geplaatst voor de halve finales en werkte nog een inhaalduel in de competitie af. Die paste blijkbaar niet goed in het programma van de Sinjoren. De thuisploeg domineerde de eerste drie kwarts en behaalde een riante overwinning: 76-59.