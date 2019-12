Aalstar klopt Brussels en staat in de halve finale van de Beker van België

Zaterdagavond heeft Okapi Aalstar zich kunnen plaatsen voor de halve finales van de Beker van België. In de terugwedstrijd klopten ze Phoenix Brussels met 80-72.

Aalstar won eerder de heenwedstrijd met 79-83 en was dan ook de favoriet om zich voor de halve finale te plaatsen. In het derde quater zag het er wel heel goed uit voor Brussels met een 39-47 voorsprong op het bord, maar op het einde draaide Aalstar dat nog om met 30-20 in het laatste quarter.

Senne Geukens speelde een prima wedstrijd bij Aalstar met 19 punten. Desonta Bradford maakte er bij Brussels 21. Aalstar neemt het nu op tegen Oostende of Spirou Charleroi. De Carolo's wonnen de heenwedstrijd met 76-72.