Blessure Luka Doncic lijkt al bij al mee te vallen: "Ik verwacht niet dat hij maandag al zal kunnen spelen"

Zaterdagavond gingen de Dallas Mavericks nipt onderuit tegen Miami. Dat was niet de enige opdoffer voor de Mavericks want ze zagen ook nog hun sterspeler Luka Doncic uitvallen.

Na een uitstekend seizoen en de verkiezing tot Rookie of the Year is Luka Doncic uitgegroeid tot één van de beste spelers van de competitie. Zaterdagnacht verzwikte Doncic zijn rechterenkel en moest hij naar de kleedkamers gedragen worden.

Een zware blessure lijkt het niet te zijn, maar de precieze ernst is nog niet helemaal geweten. Coach Rick Carlisle gaf na afloop wat meer duiding: "We hopen dat het geen ernstige blessure is. Het resultaat van de eerste scan was negatief. Meer kan ik er voorlopig niet over zeggen. Ik verwacht niet dat hij maandag kan spelen."