LA Clippers, Houston en Dallas Mavericks gaan onderuit, Giannis meteen weer in vorm bij de Bucks

Zaterdagavond stond er opnieuw heel wat NBA op het programma. Verrassend genoeg gingen de meeste topteams onderuit.

Houston nam het op tegen de Detroit Pistons en de bezoekers wonnen verrassend genoeg met 107-115. Het tweede quarter was cruciaal met een 20-32. Luke Kennard deed het uitstekend en was goed voor 22 punten. James Harden was wel de beste schutter met 39 punten, maar kon de zege dus niet over de streep trekken voor de Rockets.

Doncic out

Een frustrerende avond voor de Dallas Mavericks want ze zagen al vrij vroeg in de partij hun sterspeler Luka Doncic uitvallen. Na twee quarters keek Dallas ook al tegen een achterstand van 23 punten aan, maar die werd nog opgehaald. In de extra tijd vond Miami Heat wel een tweede adem en wonnen de bezoekers alsnog met 118-122.

Drukke weken voor de Clippers, Bucks winnen wel

Het gaat bijzonder snel voor de Clippers. Leonard kreeg rust nadat hij last had aan de knie en in het eerste quarter leek dat niet voor al te veel problemen te zorgen. Nadien keerden de Chicago Bulls wel terug en wonnen ze de wedstrijd met 109-106.

Aan Milwaukee lijkt dit seizoen dan weer weinig te doen. Tegen Cleveland hadden ze na twee quarters al een voorsprong van 18 punten en die gaven ze nooit meer uit handen. Giannis Antetokounmpo was terug en maakte meteen 29 punten.

Andere uitslangen:

Toronto Raptors-Brooklyn Nets 110-102

Memphis Grizzlies-Washington Wizards 128-111

Denver Nuggets-Oklahoma City Thunder 110-102