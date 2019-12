🎥 LeBron James stuwt de LA Lakers naar een zevende zege op een rij tegen Atlanta

LeBron James is opnieuw bezig aan een uitstekend seizoen. Tegen Atlanta was hij goed voor 32 punten en stuwde hij het team naar een zevende zege op een rij.

Tegen Atlanta was er opnieuw weinig te beginnen aan het gouden duo LeBron-Davis. Trae Young maakte voor de thuisploeg wel nog het een en ander goed met zijn 30 punten, 6 rebounds en 7 assists.

LeBron liet zich opmerken met enkele schitterende acties en stuwde zijn team naar een zevende zege op een rij.

LeBron with the showtime πŸ”₯ pic.twitter.com/ISDf4M23SC

Rondo and LeBron are having too much fun πŸ˜‚ pic.twitter.com/uXQ3tCK1tS — Athlete Swag (@AthleteSwag) December 16, 2019

Naast de LA Lakers kwamen ook de Brooklyn Nets in actie. Ze wonnen hun partij met 109-89 van Philadelphia. Denver versloeg in eigen huis de New York Knicks met 111-105 en Golden State ging voor eigen publiek kansloos onderuit tegen de Sacramento Kings: 79-100.

Tot slot won Orlando met 119-130 bij de New Orleans Pelicans en wonnen de Indiana Pacers voor een derde keer op een rij tegen de Charlotte Hornets met 107-85.