🎥 Spirou Charleroi, de nieuwe outsider voor de titel in de EuroMillions League

Het moet gezegd, het was één van de mooiste basketbalwedstrijden van dit seizoen. Charleroi wipte Oostende in de kwartfinale van de Beker van België. En vooral: wat een kalmte bij die laatste play!

Drie seconden voor tijd, die kalmte, dat shot. Alles ging perfect voor Spirou op het veld van landskampioen Oostende. De mannen van coach Sam Rotsaert moesten een score maken om door te gaan naar de halve finales van de The Cup.

Met nog drie seconden op de shotclock zou je niets anders dan stress verwachten, maar niets was minder waar. Het trio Libert-Hervelle-Beane leverde de perfecte play, en Charleroi naar de volgende ronde: 82-80.

Nou ja. "Rotsaert tekent de perfecte play." Ik heb nog eens gekeken. Hij tekende dus iets anders 😅 Beane moest de bal rechtstreeks krijgen van de inbouncer in de corner. Laat ons zeggen dat een zeer intelligente @AxelHervelle de play van zijn coach nog geperfectioneerd heeft. pic.twitter.com/lddkP0moiS — Maarten Weynants (@MaartenWeynants) December 16, 2019

Maar wat coach Pascal Angillis niet kon, doet Sam Rotsaert wel met zijn team: winnen. Na zes opeenvolgende nederlagen voor Charleroi wonnen de Henegouwers elke wedstrijd: drie zeges in de competitie, twee in de beker.

Wat opvalt, is dat het tegen Antwerp Giants en Oostende -vooraf getipt als dé kandidaten voor de finals- drie keer kon winnen. Alle drie onder Rotsaert, en dat met basketbal waar de passie van af straalde.

We Over Me

De West-Vlaming, overigens overgekomen van Oostende, geeft het motto We Over Me duidelijk mee aan zijn groep. Voor iedere speler die valt, staan er twee klaar om hem op te vangen. Een dipje? Geen probleem. Het momentum zal wel snel keren.

Wie kiest Spirou?

Het is vooralsnog afwachten wie dit Charleroi kan afstoppen, want zoals het nu gaat is het een geoliede machine. De diesel is op gang getrokken. En wat met coach Angillis? Keert hij nog terug na de chemobehandeling van zijn zoontje? Of kiest Charleroi voor Rotsaert?

Kans op de titel

Aangezien de eerste acht -van de tien ploegen- meedoen aan de play-offs is de kans vrij groot dat Spirou zich zal kwalificeren. Met dit basketbal kan dat bijna niet anders. De vraag is dan op welke plaats ze terecht gaan komen. Als achtste is het bijna zeker dat ze tegen Oostende of Antwerpen spelen.

Wat wel duidelijk is, is dat de twee reuzen er een derde tegenstander hebben bijgekregen die maar al te graag opnieuw met de grote jongens wil meedraaien en een grote kans maakt op minstens één van de twee hoofdprijzen.