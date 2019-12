Retin Obasohan en Roel Moors plaatsen zich met Bamberg voor de halve finale van de Duitse Cup

De Duitse topclub Bamberg heeft zich weten te plaatsen voor de halve finales van de Duitse Cup. Ze waren met 69-80 te sterk voor Braunschweig.

Bij Bamberg lopen er met Roel Moors, Belgisch Coach van het Jaar, en Belgian Lion Retin Obasohan enkele bekende namen rond. Obasohan speelde een prima partij met 15 punten, 5 rebounds en 3 assists tegen Braunschweig. In de halve finale speelt Bamberg tegen Alba Berlijn.

Verder kwam ook nog het Göttingen van Elias Lasisi en coach Johan Rooijakkers in actie tegen Ulm. Daar kregen we een spannendere partij. Göttingen verloor uiteindelijk nipt met 80-86 van Ulm. Lasisi was goed voor 19 punten, 6 rebounds en 2 assists.