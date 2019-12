Dallas wint zonder Doncic bij de Bucks, Houston heeft weinig overschot tegen San Antonio Spurs

Maandagnacht stond er opnieuw heel wat basketbal van het hoogste niveau op het programma. Houston speelde thuis tegen San Antonio en een gehavend Dallas moest hopen op een stunt in Milwaukee.

Dallas maakte in Milwaukee veel indruk zonder de geblesseerde Luka Doncic. De bezoekers begonnen uitstekend aan de partij met een 22-36 score in het eerste quarter. De Bucks maakten wel een deel van hun achterstand goed, maar met 116-120 werd er toch verloren. Giannis Antetokounmpo speelde wel uitstekend met 48 punten, 14 rebounds en 4 assists. Kristaps Porzingis en Seth Curry deden Doncic even vergeten met elk 26 punten.

Nipte zege voor Harden en co.

Houston speelde thuis tegen de San Antonio Spurs en had het een pak lastiger dan verwacht. Het eerste en tweede quarter werd verloren waardoor de thuisploeg met een 53-72 achterstand ging rusten. Na de pauze stond vooral Russell Westbrook op. Houston won uiteindelijk nipt met 109-107.

Andere uitslagen

Detroit Pistons-Washington Wizards 119-133

Toronto Raptors-Cleveland Cavaliers 133-113

Memphis Grizzlies-Miami Heat 118-111

Oklahoma City Thunder-Chicago Bulls 109-106

Phoenix Suns-Portland Trail Blazers 110-111