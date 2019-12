🎥 Antwerp Giants lijkt uitzichtloos op Europese overwintering na nieuwe nederlaag

Het was bang afwachten tot het bittere einde voor de Antwerp Giants in Turkije. Voor de negende speeldag van de groepsfase moesten de mannen van Christophe Beghin naar Bandirma. Ex-Giants Tyler Kalinoski wachtte de Antwerpenaren met plezier op.

Het was geen wedstrijd voor hartlijders deze Champions League-match in Bandirma. Spanning ten top, maar zoals vaker in deze groepsfase vergat Antwerp Giants op en over de tegenstander te gaan. Bandirma profiteerde op het einde en won met 89-81. Er moet nu een mirakel gebeuren, willen de Giants nog doorgaan.

De derde nederlaag op rij voor de Antwerpenaren in Europa en een schamele twee overwinning. Daartegenover staan zeven nederlagen. Evenveel als wat de Giants vorig seizoen pakten over veertien wedstrijden.

Maar aan passie ligt het niet. Want enkele keren liep Bandirma goed weg en vocht de havenploeg zich terug in de wedstrijd onder impuls van Luka Rupnik en Hans Vanwijn. Die eerste pakte uit met een double-double van veertien punten en tien assists.

Wat opvalt is dat Giants op de positie van spelverdeler onderbemand zijn. Vorig seizoen was Paris Lee de echte floorleader en had je met Thomas Akyazili een meer dan waardige back-up, maar met enkel Luka Rupnik op de één heeft Giants geen alternatieven. De jonge Vrenz Bleijenbergh krijgt dan maar de opgave om het op te lossen.

Mede dankzij de blessure van Vic Sanders missen de Giants creativiteit. Iets wat ze in deze campagne nog gaan missen. Het zal afwachten worden wat de nieuwe Amerikaanse guard Stephaun Branch deze groep bijbrengt. Wat wel al vaststaat, is dat het weer een jaar bouwen zal worden voor de Antwerpenaren. Geen schande, want dat was het eerste jaar met Paris Lee, Ismael Bako en anderen ook zo alvorens ze vorig jaar de beker wonnen en de Final Four haalden.

🧐 VAR decision: Yellow card @BandirmaBK 's @Sehmus_Hazer pic.twitter.com/Ev42nzphaD — Basketball Champions League (@BasketballCL) December 18, 2019