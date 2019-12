Castors Braine moet het een hele tijd doen zonder sterkhoudster Celeste Trahan-Davis

Pech voor Castors Braine want hun sterkhoudster Celeste Trahan-Davis is een hele tijd out. De 34-jarige Amerikaanse brak dinsdagavond haar vingen op training.

In het Russische Jekaterinenburg brak de Amerikaanse Celeste Trahan-Davis haar vinger dinsdagavond. De Belgische landskampioen neemt het op woensdag in de EuroLeague op tegen het team van Emma Meesseman. Trahan-Davis werd in 2018 verkozen tot Speelster van het Jaar in de Belgische eerste klasse en is ook een optie voor de Belgian Cats die in februari deelnemen aan het pre-olympische kwalificatietoernooi in Oostende. De Amerikaanse wacht nog op haar naturalisatie, maar de kans dat ze tegen dan helemaal fit raakt is vrij klein.