LA Lakers (zonder Davis) gaan onderuit bij de Indiana Pacers, Clippers winnen eenvoudig in eigen huis

Dinsdagnacht kwamen de twee grootmachten uit Los Angeles in actie. LeBron James kon met zijn Lakers niet winnen op bezoek in Indiana, George en Leonard loodsten de Clippers naar een comfortabele thuiszege tegen de Phoenix Suns.

Lakers onderuit

Na zeven overwinningen op een rij trokken de LA Lakers naar Indiana. Anthony Davis was er wegens een blessure niet bij en dat voelden de bezoekers. LeBron en Dwight Howard speelden met elk 20 punten geen onaardige partij, maar een overwinning in Indiana zat er niet in.

De Lakers begonnen nog wel goed in het eerste kwart met een 24-28, maar nadien was Indiana voortdurend beter. 26-24, 28-24 en 27-26 waren de scores in de andere drie quarters. Domantas Sabonis was bij de thuisploeg de beste schutter met 26 punten.

Clippers zonder problemen

De Phoenix Suns zijn bezig aan een uiterst wisselvallig seizoen dus was het afwachten hoe het zou lopen op bezoek bij een titelfavoriet. De Clippers bleken uiteindelijk meer dan een maatje te groot en hadden aan de rust al een voorsprong van 10 punten. In het derde quarter kraakte Phoenix helemaal en stond er al een 90-69 op het scorebord. Het laatste quarter eindigde op 30-30, goed voor een 120-99 eindstand.

Andere uitslagen

Charlotte Hornets-Sacramento Kings 110-102

New York Knicks-Atlanta Hawks 143-120

New Orleans Pelicans-Brooklyn Nets 101-108

Utah Jazz-Orlando Magic 109-102