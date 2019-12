New Orleans Pelicans gaan opnieuw onderuit tegen Brooklyn Nets: Slechtste reeks uit de clubhistorie

Dinsdagnacht gingen de New Orleans Pelicans opnieuw onderuit. Dit keer waren de Brooklyn Nets de boosdoener: 108-101 was de eindstand.

De Nets wonnen pas na verlengingen in New Orleans met 108-101 en mochten vooral Spencer Dinwiddie danken. De guard maakte 31 punten, waarvan zes in de extra tijd. Dinwiddie maakte voor de vijfde keer op een rij meer dan twintig punten.

De thuisploeg had nog een voorsprong in het laatste kwart en kreeg in de slotfase voldoende kansen om de lange reeks van nederlagen te beëindigen. In de extra tijd maakte Dinwiddie de eerste vier punten en de Nets gaven die voorsprong niet meer uit handen. Goed voor een dertiende nederlaag op een rij voor de New Orleans Pelicans, de allerslechtste reeks uit de clubhistorie.