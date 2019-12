Oostende wint cruciaal duel in Israël en boekt eerste Europese uitzege

Enkele dagen terug ging Oostende er wel uit in de beker, maar die pijnlijke uitschakeling leken ze in Israël helemaal vergeten. In een rechtstreeks duel om de vierde plaats tegen Hapoel Holon won Oostende met een bijzonder nipte score.

Hapoel Holon en Oostende bleven de hele wedstrijd bijzonder dicht bij elkaar. Na het eerste kwart had Oostende een bonus van twee punten dankzij driepunters van Van der Vuurst en McIntosh. Die voorsprong bleef Oostende steeds houden, maar in het slot gingen de Israëli's erover. McIntosh zorgde bij een 58-51 stand voor de aansluitingstreffer. De Canadees zette even later ook de eindscore: 58-59 op het bord.

Het is meteen de eerste uitzege van Oostende in de Champions League en een hele belangrijke. Begin januari gaat het Italiaanse Dinamo Sassari op bezoek in Oostende. De Italianen zijn de groepsleider.