Sam Van Rossom leidt Valencia naar nieuwe overwinning in Euroleague

Valencia heeft op de veertiende speeldag van de Europaleague basketbal met ruime cijfers gewonnen van Baskonia: 105-77. Belgian Lion Sam Van Rossom speelde een belangrijke rol bij de thuisploeg.

Van Rossom kreeg dit seizoen al met wat blessureleed af te rekenen en speelde niet de volledige wedstrijd. Hij was uiteindelijk goed voor 13 punten, 2 rebounds en 5 assists in de ruime overwinning van zijn team. In het klassement schuift Valencia na een zesde zege in veertien wedstrijden naar de negende plaats.

Naast Van Rossom kwam ook Ismaël Bako nog in actie met het Franse Villeurbanne. Hij kon met zijn team niet stunten tegen de Spaanse topclub FC Barcelona: 80-67. Villeurbanne won in de Europaleague ook al zes wedstrijd, maar staat pas op een elfde plaats in de stand. De top acht plaatst zich voor de play-offs.