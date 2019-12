Charleroi geeft zege uit handen in Champions League

Charleroi is er ook op speeldag twee niet in geslaagd te winnen in de Champions League. De Belgen gingen in eigen huis onderuit tegen Bakken Bears.

Na het eerste kwart stond het nog gelijk en in het tweede en derde Quarter liep de thuisploeg zelfs uit tot 70-63. Het werd zelfs nog 72-63, maar dan leek het licht uit te gaan bij de Belgen en namen de Denen over. Uiteindelijk werd het 78-82. Bakken won ook op speeldag één en staat aan de leiding in de groep. Benfica en Bayreuth wonnen allebei één keer. Charleroi s’écroule dans ce dernier quart temps et laisse filer la victoire face à @bakkenbears en @FIBAEuropeCup.

Prochain rendez-vous ce vendredi face à @BrusselsBasket5 #WeOverMe pic.twitter.com/yWenUo8zcC — Spirou Basket (@spiroubasket) December 18, 2019