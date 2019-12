🎥 Giannis viert tegen Davis en James: Milwaukee haalt slag thuis in topper tussen twee beste teams

Tijd voor topaffiches van jewelste. Of we een voorbode gezien hebben van de NBA Finals, is nog te vroeg om te zeggen, maar het kan wel. Milwaukee-LA Lakers stelde niet teleur, alle sterren waren op de afspraak. Milwaukee haalde zijn slag thuis. Elders won Houston de clash tegen de Clippers.

Zowel Milwaukee Bucks als LA Lakers staan riant aan kop in hun Conference. Ze hadden elk 24 wedstrijden gewonnen tegenover vier verliespartijen, voorafgaand aan hun onderlinge duel. Giannis Antetokounmpo verzorgde zoals steeds de show met de Bucks met 34 punten. De Lakers konden rekenen op 36 punten van Anthony Davis en LeBron James deed er nog een triple-double bij (21 punten, 12 rebounds en 11 assists). Het was echter niet genoeg om de thuisploeg af te houden. De Lakers scoorden wel de eerste drie punten uit de partij, maar zouden nooit een grotere voorsprong dan dat genieten. Milwaukee bouwde wel een riante bonus uit, om vervolgens in de tweede helft stand te houden. Het werd 111-104. Ook LA Clippers - Houston mocht als een topper bestempeld worden. Met ook hier glansprestaties van de sterren: de 34 punten van George voor de Clippers tegenover 40 eenheden voor Houston-speler Westrook. Toch was het Harden die de doorslag gaf. Onder zijn impuls won Houston 15 punten op rij en die maakten aan het eind van de rit het verschil. Eindstand: 117-122. Ook Utah en San Antonio wonnen hun wedstrijd.