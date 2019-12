Leuven Bears geeft hekkensluiter Luik pak rammel en zit aan mooi gemiddelde

Het vorige seizoen waren Leuven en Luik de twee kneusjes in onze basketbalcompetitie. Inmiddels is er toch één en ander veranderd. Terwijl Leuven aardig progressie aan het boeken is, is het bij Luik van kwaad naar erger gegaan.

Die nieuwe waardeverhoudingen kwamen ook terug in de onderlinge confrontatie.Thuisploeg Leuven domineerde de eerste drie kwarts. Vooral in het tweede kwart was het hek helemaal van de dam. Leuven scoorde in die periode 22 punten meer dan de bezoekers. De wedstrijd was bij 51-22 aan de rust dan ook eigenlijk al gespeeld. Robertson was in deze wedstrijd de grote held bij Leuven met 31 punten. Op het einde haalden de Bears hun voet van het gaspedaal. De eindscore was nog duidelijk genoeg: 78-56. 50% VOOR CASTEELS EN CO Voor Leuven is het de vijfde overwinning van het seizoen. Zo hebben de troepen van Eddy Casteels de helft van hun matchen gewonnen. Een mooie stap voorwaarts. Luik daarentegen wacht nog altijd op zijn eerste zege.