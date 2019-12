Clippers maken gehakt van de Spurs, Houston wint na spektakelstuk in Phoenix

Zaterdagavond wil automatisch zeggen: heel wat NBA op het programma. James Harden en co. trokken naar Phoenix en de Clippers gingen richting San Antonio.

LA Clippers op een drafje

De Clippers trokken naar San Antonio en wonnen uiteindelijk gemakkelijker dan vooraf verwacht. Aan de rust had LA al een voorsprong van 11 punten en in het derde quarter kraakte San Antonio met 22-38 helemaal. Kawhi Leonard was bij de bezoekers de grote man met 26 punten.

Houston wint na aangename wedstrijd

Het is met de Phoenix Suns een beetje alles of niets dit seizoen. Thuis tegen Houston werd het in elk geval een hele aangename partij om te volgen. De thuisploeg kon geen enkele quarter winnen, maar verloor nooit meer dan 6 punten. Kelly Oubre Jr (26 punten) en Devin Booker (19 punten) speelden uitstekend. De man van de match was wel opnieuw James Harden met liefst 47 punten. Westbrook maakte er ook 30 en gaf 10 assists.

The Greek Freak met een triple-double

De ploeg van dit seizoen blijven de Milwaukee Bucks. Op bezoek bij de New York Knicks veranderde dat niet. In het eerste quarter namen de bezoekers uit Milwaukee meteen een voorsprong van 14 punten en gaven die nooit uit handen. Ze wonnen uiteindelijk vlot met 102-123. Khris Middleton was met 23 punten de beste schutter van de partij. Giannis Antetokounmpo was goed voor een triple-double.

Andere uitslagen

Charlotte Hornets-Utah Jazz 107-114

Brooklyn Nets-Atlanta Hawks 122-112

Detroit Pistons-Chicago Bulls 107-119

Philadelphia 76ers-Washington Wizards 125-108

Memphis Grizzlies-Sacramento Kings 119-115

Portland Trail Blazers-Minnesota Timberwolves 113-106