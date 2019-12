Limburg United laat leidersplaats in eigen huis liggen tegen Mechelen

Op de tweede speeldag van de tweede fase van de EuroMillions Basket League is Limburg United er niet in geslaagd om de leidersplaats te pakken. Ze verloren in eigen huis van Mechelen met 84-90.

Limburg United speelde een matige partij en moest de hele wedstrijd achtervolgen. In de eerste fase van de wedstrijd werd er zelfs geen enkele driepunter gegooid. In het slot leken ze onder impuls van Wen Mukubu nog terug te keren, maar dat volstond niet. Terry Deroover was bij Mechelen de grote uitblinker met 24 punten. Eerder dit weekend pakten de Antwerp Giants al de volle buit bij Aalst (68-85) en haalde Charleroi het tegen Brussels met 82-67. Zondag speelt Bergen nog tegen Oostende. Limburg en Antwerp delen op dit moment de leiding.